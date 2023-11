La minaccia esistenziale Wilders per l'Ue

Chiunque sottovaluti la portata sismica e potenzialmente esistenziale per l'Unione europea del successo di Geert Wilders nelle elezioni legislative di mercoledì 22 novembre nei Paesi Bassi farebbe bene a leggere il programma del suo Partito per la libertà (sic) o Pvv. "Il principio guida è: agire nell’interesse dei Paesi Bassi e degli olandesi. Prima il proprio paese", dice il documento a pagina 42. Come? "Il Pvv vuole un referendum vincolante sulla Nexit". Nexit sta per "Netherlands exit": uscita dei Paesi Bassi dall'Ue. Come quella che ha fatto il Regno Unito con la Brexit. Paese fondatore, la cui prosperità è stata fondata sul mercato interno dell'Ue, membro tra i più forti sul piano politico, i Paesi Bassi dovrebbero fare come il Regno Unito con la Brexit. E “finché non si sarà tenuto il referendum sulla Nexit ci impegniamo a recuperare i nostri miliardi da Bruxelles (…), nessun trasferimento di poteri all'Ue (…), ripristino di tutti i nostri poteri di veto e “nessuno ulteriore allargamento dell'Ue o passi in quella direzione”, dice il programma di Wilders. Con lui primo ministro all'Aia, tutta la politica dell'Ue – dal clima all'Ucraina – sarebbe compromessa.



Wiilders si è conquistato il diritto di cercare di formare un governo dopo che il suo Pvv è arrivato in testa nelle elezioni con oltre il 23 per cento e 37 seggi sui 150 alla Camera bassa. Malgrado le difficoltà a formare una coalizione, la prospettiva di Wilders premier è molto concreta. Venerdì è stato lui a scegliere lo “scout” (il perlustratore) con un primo incidente. Il senatore del Pvv, Gom van Strien, è stato accusato di frode e corruzione da una sussidiaria dell'Università di Utrecht. Sarà lui a trascorrere le prossime due settimane alla ricerca delle opzioni per formare una coalizione guidata da Wilders. La leader del partito conservatore liberale del Vvd, Dilan Yeşilgöz, ha già detto che non entrerà al governo, ma ha lasciato la porta aperta a un appoggio esterno a un governo di destra. Guardando ai seggi della nuova Camera bassa un governo Wilders di minoranza - con una coalizione tra il Pvv, il Nuovo contratto sociale di Pieter Omtzigt e il Partito civico contadino, e l'appoggio esterno del Vvd - sembra l'ipotesi più probabile. L'alternativa sarebbe un governo centrista, stile cordone sanitario per escludere Wilders, guidato dal leader della lista laburisti-verdi, Frans Timmermans, e con dentro tutte le forze europeiste. Ma senza il Vvd di Yeşilgöz non ci sarebbero i numeri.



A Bruxelles, salvo i sovranisti in festa, nessuno si è congratulato con Wilders. Ma nell'Ue esiste una scuola di pensiero “pragmatica”, convinta che i leader nazionalisti possano essere contenuti attraverso una serie di concessioni. E' quello che è stato fatto con Giorgia Meloni e, prima di lei, con Giuseppe Conte in Italia nel 2018, i governi del PiS in Polonia e l'eterno Viktor Orbán in Ungheria. “Già la notte delle elezioni Wilders era su una linea conciliatoria”, ci ha detto un diplomatico. Il leader del Vvd nella fase finale della campagna elettorale ha moderato i toni e messo da parte il progetto Nexit. Sabato Wilders ha pubblicato un post su X per dire “continuerò a moderarmi”, perché “oggi, domani o dopodomani il Pvv aiuterà a governare i Paesi Bassi e io diventerò primo ministro di questo bellissimo paese”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE