Lo schiaffo sovranista dei Paesi Bassi

Quando Pim Fortuyn venne assassinato, vent’anni fa, Ian Buruma suonò a morto la campana del “sogno liberale olandese”. Ciò che è accaduto nei Paesi Bassi questa settimana è la più grande esplosione politica nel sonnolento paese dei canali e dei tulipani dall’assassinio di Fortuyn nel 2002 durante la campagna elettorale da parte di un fanatico verde. Geert Wilders conquista 37 seggi su 150, doppia il risultato elettorale del 2021 e ne conquista dodici in più rispetto al secondo partito, la coalizione sinistra-verdi di Frans Timmermans (che potrebbe finire per governare se attorno a Wilders restasse in piedi il cordone sanitario). Fortuyn incarnava tutte le contraddizioni della cultura olandese. Sociologo apertamente gay, Fortuyn attaccava l’islam perché intendeva a suo avviso frenare l’individualismo, era umanamente e politicamente “queer” e all’islam fondamentalista opponeva non i sagrati o le prediche, ma le pochette, considerando il permissivismo il cuore della cultura occidentale. Scrisse un libro intitolato “L’islamizzazione della nostra cultura” e promise “una guerra fredda contro l’islamismo”, come la definì in un’intervista al Dagblad.

