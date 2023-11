Terremoto Wilders. L'estrema destra vince le elezioni nei Paesi Bassi

Se n’è accorto pure Geert Wilders di averla combinata grossa. Mani al cielo, poi a coprirsi il volto. Il leader dei sovranisti olandesi ci crede a stento: il suo Pvv ha vinto le elezioni politiche. Anzi, le ha dominate. 35, forse 37 seggi alla Tweede Kamer dei Paesi Bassi: oltre il doppio rispetto al 2021, almeno 10 in più di qualsiasi altro partito oggi. Crolla il Vvd del dopo Rutte, addirittura terzo (24) dietro la coalizione di centrosinistra PvdA-GroenLinks (25). Che regge, ma non sfonda. Così come il Nuovo contratto sociale di Pieter Omtzigt (20), a lungo in testa nei sondaggi. Dove Wilders sembrava destinato al ruolo di comparsa. Poi la repentina rimonta, nell’ultimo mese scarso, e sorpasso ruggente al fotofinish. Dagli exit poll ai risultati definitivi cambierà poco. “Nessuno ci può ignorare più”, la frecciatina agli avversari. “Ora è tempo di andare oltre le nostre ombre e lavorare insieme per formare il governo richiesto dai cittadini”.

