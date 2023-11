Che ne sarà dei Paesi Bassi senza il pragmatico Rutte

Alla prima riunione del partito olandese Nuovo contratto sociale la settimana scorsa, gli ottocento presenti avevano al collo un badge con un ritratto di Pieter Omtzigt. Quando il loro leader è salito sul palco di un ex deposito di carrozze ad Amersfoort – appena nominata città europea dell’anno dagli urbanisti di Londra – una luce bianca si è accesa illuminandolo dall’alto per quaranta minuti interrotti da applausi continui. E’ grazie all’oratoria e al carisma di questo politico di quarantanove anni soprannominato “il pit bull” che un partito nato tre mesi fa con la propria essenza nel nome – il nuovo contratto sociale, appunto – è in cima ai sondaggi in vista delle elezioni olandesi che si terranno il 22 novembre, un mercoledì come vuole la tradizione per salvaguardare l’affluenza. Parlamentare indipendente, studi a Londra, Roma e Firenze, ex esponente dei cristiano-democratici del Cda, ex ministro del governo dell’attuale premier dimissionario Mark Rutte, quasi sconosciuto in Europa, ma popolarissimo in patria, Omtzigt si presenta come un moralizzatore della politica che rifiuta compromessi e inciuci, ma anche come un vigoroso difensore della democrazia e dello stato di diritto. La prima cosa che fece dopo aver lanciato il suo partito ad agosto fu escludere una coalizione con i due partiti dell’estrema destra, il Partito per la libertà di Geert Wilders e il Forum per la democrazia di Thierry Baudet. Nuovo contratto sociale lavorerà solo con chi rispetta “i princìpi fondamentali dello stato di diritto”, disse Omtzigt che mischia un istinto euroscettico con una prestante retorica anti sistema e anti establishment ma si vuole iscrivere nella tradizione moderata dei Paesi Bassi. Il pit bull vuole portare un cambiamento radicale nel paese che vada verso il centro, dice di voler “realizzare i nostri ideali e non cercare il potere per il potere” e a oggi non si sa nemmeno se voglia davvero, nel caso, fare il primo ministro. Questa immagine di purissimo è quel che sta stravolgendo la campagna elettorale olandese e pazienza se poi il compromesso è inevitabile per tutti in un paese in cui in Parlamento oggi siedono diciassette partiti.

