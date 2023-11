Quanto ci costano quei sorrisi tra Orbán e Fico

All’ultimo vertice europeo, Viktor Orbán è rimasto parecchio solo: gli altri leader dell’Ue parlano, sorridono, si fanno i selfie, discutono e il premier ungherese li osserva torvo da un angolo. E’ annoiato, è infastidito, è sovrappeso, cosa che a lui che al fisico da atleta, da calciatore, teneva molto deve dispiacere quanto queste serate con compagni di viaggio tanto insopportabili. Pochi giorni prima di arrivare a Bruxelles, Orbán aveva commemorato la rivolta di Budapest contro l’Unione sovietica del 1956 e come fa ormai da un po’, sempre nella stessa occasione, aveva detto di nuovo: alla repressione sovietica sono seguiti “i sermoni” di Bruxelles, ma Mosca era una tragedia mentre l’Ue è soltanto una “brutta parodia contemporanea”. Ma soprattutto: “Dovevamo ballare al fischio di Mosca. Anche Bruxelles fischia, ma noi balliamo soltanto se ci va di farlo” – lui ride, seguono applausi fortissimi. Il paragone tra l’Unione sovietica e l’Ue è ormai entrato nel manuale del modello ungherese, ma a giudicare dal sorriso compiaciuto che Orbán ha nella foto in cui stringe la mano a Vladimir Putin il 17 ottobre a Pechino sembra che sia stato fatto un passo ulteriore: la Russia è meglio dell’Europa. E la Cina? Pure. Nessun leader europeo aveva più stretto la mano a Putin dopo che il Tribunale internazionale ha deciso di emettere un mandato d’arresto per il presidente russo a causa dei crimini commessi in Ucraina, ma Orbán non risponde alle telefonate europee né alle richieste europee: fa di testa sua e la sua testa guarda verso i regimi, non verso le democrazie. O meglio, fa così la maggior parte del tempo perché quando c’è invece da passare alla cassa per permettersi di mantenere il proprio piccolo regno con i fasti economici alle spalle, allora la famiglia europea eccome se conta. Paga Pantalone, insomma. Ma se l’Ue ha cercato di mettere condizioni all’erogazione dei propri fondi, riuscendo a contenere l’ostruzionismo persistente del premier ungherese, ora Orbán ha affinato ulteriormente la sua arte del sabotaggio interna e sta diventando un guaio sempre meno aggirabile. In più ha appena ritrovato un alleato, l’unico che lo ha fatto sorridere nel vertice europeo passato nell’angolo: è Robert Fico, ex primo ministro slovacco, una vecchia conoscenza di quelle che l’Ue si sarebbe risparmiata volentieri di incontrare ancora e che invece guiderà il prossimo governo di Bratislava. L’alleanza Orbán-Fico fa sì che due paesi piccoli, impoveriti e contrari ai princìpi che tengono insieme l’Ue diventino un ostacolo all’efficacia di un consesso enorme. E’ davvero così? E come si disinnesca? Abbiamo provato a rispondere a queste domande.

