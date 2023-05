Gli agricoltori in rivolta in Olanda ce l'hanno con Rutte, non con l'Ue

Il professore di Diritto costituzionale Voermans ci spiega perché l'exploit del Movimento dei contadini non è un segnale di euroscetticismo: riguarda per lo più questioni tutte interne

Venezia. C’è un mito da sfatare: i trattori, con ruspe e forconi, c’entrano poco. Almeno quelli guidati dal BoerBurgerBeweging, il Movimento dei contadini-cittadini piombato al centro della scena politica dei Paesi Bassi. “E’ senz’altro un partito che si rifà all’immaginario populista. Ma per contenuti è conservatore: non costituisce una minaccia per il Green deal dell’Unione europea più di quanto lo siano i cristiano democratici. Cioè poco”. A spiegare l’equivoco è Wim Voermans, professore di Diritto costituzionale all’Università di Leida. Ha seguito da vicino la scalata del Bbb, dall’1 al 19 per cento in due primavere. E ci tiene a sottolineare che “si tratta di una questione tutta olandese. Vi dirò di più: il recente incontro tra Caroline van der Plas, leader del Movimento, e il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans ha avuto esiti positivi. Legittimando la credibilità istituzionale del Bbb”.