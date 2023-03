Nei Paesi Bassi si vota, il Green deal fa da sfondo e i populisti osservano

Bruxelles. Nei Paesi Bassi, da sempre laboratorio del populismo europeo, le elezioni provinciali di oggi, che determineranno la composizione del Senato, si trasformeranno nel primo vero test elettorale della messa in opera del Green deal dell’Unione europea. La sorpresa delle urne verrà da un nuovo partito, il Movimento dei contadini-cittadini (BoerBurgerBeweging o Bbb in olandese), nato nel 2019 sull’onda delle proteste degli agricoltori contro un piano del governo di Mark Rutte per ridurre drasticamente le emissioni. I Paesi Bassi, malgrado la loro dimensione e la loro collocazione geografica, sono una grande potenza agricola globale, il secondo esportatore al mondo dopo gli Stati Uniti. Non ci sono solo serre e coltivazioni idroponiche all’avanguardia, ma anche e soprattutto allevamenti di bestiame: più di 100 milioni di capi per 17 milioni di abitanti. L’accordo di coalizione del quarto governo Rutte prevede di tagliare le emissioni di azoto, che oggi sono ben al di sopra dei limiti dell’Ue, del 50 per cento entro il 2030 riducendo di un terzo il numero di capi di maiali, manzi, vitelli e polli. Il governo ha stanziato una cifra enorme per aiutare gli allevatori e gli agricoltori nella transizione: 25 miliardi di euro. Ma la pancia dell’Olanda rurale si è ribellata. Dopo quasi due anni di manifestazioni incessanti con i trattatori e nelle piazze – l’ultima all’Aia sabato con 10 mila persone – la protesta si trasferisce nelle urne. Secondo l’ultimo sondaggio di I&O Resarch, il Movimento dei contadini-cittadini potrebbe diventare il primo partito a livello nazionale con il 14 per cento delle intenzioni di voto. I sondaggi precedenti davano il Bbb attorno al 10 per cento e in testa nelle province rurali.

