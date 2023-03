Pregi e limiti delle alleanze variabili di Meloni in Europa

C’era una volta l’asse franco-tedesco. Per lungo tempo tutte le decisioni importanti in Europa sono maturate tra Parigi e Berlino: Schuman e Adenauer hanno dato vita alla Ceca, riavviando così la cooperazione in Europa dopo la guerra; Mitterrand e Kohl hanno fatto nascere l’Unione economica e monetaria; Sarkozy e Merkel hanno svolto un ruolo decisivo nella conclusione del Trattato di Lisbona. Oggi non è più così. Il presidente francese Macron è rimasto indebolito dalla perdita della maggioranza parlamentare e il cancelliere tedesco Scholz, al di là dello storico annuncio della Zeitenwende in politica estera, è apparso esitante in molti delicati frangenti di politica economica e troppo attento ai riflessi interni per esercitare una vera leadership nell’Unione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE