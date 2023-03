Le alleanze variabili dell'olandese Rutte e i ponti con Meloni

Bruxelles. Prima del prossimo Consiglio europeo del 23 e 24 marzo, il premier olandese, Mark Rutte, dovrebbe compiere una visita a Roma per incontrare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La data non è ancora ufficializzata, ma quel che conta è la volontà di compiere il viaggio in vista di un vertice in cui i leader dell’Ue discuteranno di revisione del Patto di stabilità e crescita, risposta all’Inflation reduction act e politiche migratorie. Difficile immaginare un asse Italia-Paesi Bassi su temi su cui i due paesi sono spesso su sponde opposte. Secondo una regola non scritta della Farnesina, quando un diplomatico italiano a Bruxelles non riceve istruzioni da Roma la cosa migliore che può fare è l’opposto del suo collega olandese. Rutte vuole convincere Meloni a rompere questa tradizione. Lo aveva già fatto con Mario Draghi nell’aprile del 2022, offrendo all’allora presidente del Consiglio collaborazione e aperture su dossier potenzialmente controversi come il Patto di stabilità.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE