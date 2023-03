La Lega Anseatica vuole un'Ue competitiva (non statalista)

Bruxelles. Dopo un lungo silenzio la Lega Anseatica, il gruppo dei paesi di ispirazione liberale sull'economia, è tornata a parlare nell'Unione europea. Questa volta per mettere un freno alle aspirazioni di Francia e Germania di aprire i rubinetti degli aiuti di stato e di usare ogni crisi per rimettere in discussione le regole della concorrenza e del mercato unico dell'Ue. I primi ministri di dieci paesi del nord e dell'est oggi hanno scritto alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e quello del Consiglio europeo, Charles Michel, per chiedere di "una strategia di lungo periodo per la competitività e la produttività" e uscire dalla logica della "gestione delle crisi" e delle "misure reattive" di breve periodo che rischiano di "indebolire i fondamentali della nostra economica". Von der Leyen e Michel finora hanno assecondato i desideri di Parigi e Berlino. Covid, guerra della Russia contro l'Ucraina, prezzi dell'energia: le regole sugli aiuti di stato sono state allentate sempre di più. L'Inflation reduction act dell'Amministrazione Biden costituisce la nuova scusa per andare oltre, anche mettendo a rischio la parità di condizioni nel mercato unico. Il tema sarà nuovamente dibattito al Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. Per la Lega Anseatica, che su iniziativa dei Paesi Bassi era rinata durante la crisi della zona euro per difendere l'approccio del rigore di bilancio e delle riforme strutturali, l'Ue deve affrontare le sfide attuali e future “senza obbligare le generazioni future a pagarne il conto”.

