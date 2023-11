Perché l'esito olandese pone una nuova e chiara sfida esistenziale per l'Ue

È il momento di Geert Wilders, un anti liberale e un anti democratico pronto a diventare premier per portare il trumpismo in Europa

Bruxelles. Ogni paese ha il diritto al suo “momento Tsipras”. È la democrazia, bellezza. I greci lo hanno avuto nel 2015, eleggendo un governo antisistema che ha portato il paese sull’orlo dell’uscita dall’euro. Gli italiani lo hanno fatto nel 2018, quando è spuntato come primo ministro un avvocato sconosciuto che abbelliva i curriculum e spiegava che il populismo è nella Costituzione, perfetta sintesi dell’“uno vale uno” di Beppe Grillo e del “vale qualsiasi cosa” di Matteo Salvini. Ora tocca agli olandesi, che hanno proiettato in testa alle elezioni il Partito per la libertà (sic) di Geert Wilders.