Cingolani (Leonardo): "L'Ue ha bisogno di un commissario alla Difesa”

“Un commissario europeo alla Difesa sarebbe un passo importantissimo. E’ una misura non sufficiente ma sicuramente necessaria per cercare di rafforzare l’Europa”. L’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, al Foglio dice di trovarsi assolutamente d’accordo con la proposta promossa da Ursula von der Leyen. E cioè quella, come ha raccontato Politico negli scorsi giorni, di inserire un titolare alla Difesa nella prossima Commissione europea, nel caso in cui fosse rieletta. “Si tratterebbe di una figura di grande importanza”, dice Cingolani. “In questi mesi abbiamo visto quanto abbia pesato la frammentazione. Non solo politica, ma anche nel coordinamento dell’industria della difesa. In più sarebbe un acceleratore per arrivare finalmente a una difesa comune”.

