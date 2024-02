“Ucraina, mar Rosso e Africa. L'Europa s'è desta”. Parla Minniti

“L’accordo europeo sugli aiuti all’Ucraina e il ruolo che hanno giocato l’Italia e Meloni ci fanno sperare che, in un momento di grande incertezza, si possa costruire in Europa una destra europea e non populista, non è poco”. Marco Minniti, ex ministro dell’Interno del Pd e oggi presidente della fondazione Med-Or, guarda con soddisfazione all’accordo trovato tra i leader europei giovedì per garantire 53 miliardi di aiuti all’Ucraina fino al 2027. “Possiamo dire senza retorica – dice – che è stata una giornata della riscossa europea, si è dimostrato che l’Europa ha un suo profilo e una sua vitalità politica che possono in qualche modo prescindere da quello che accadrà negli Usa”. Un fatto non secondario, secondo Minniti, a pochi mesi dalle elezioni che potrebbero riportare Donald Trump alla Casa Bianca. “Ci eravamo abituati – spiega – al fatto che l’Europa faceva la sua parte certo, ma che nei passaggi più complicati senza gli Usa non ce l’avrebbe fatta a tenere il punto. Giovedì invece, ha battuto un colpo, mostrando che un grande continente democratico non viene meno ai suoi impegni e non dimentica quello che l’Ucraina ha fatto difendendo anche la nostra libertà”. “In questo ambito – prosegue Minniti – Meloni, che era la nuova al tavolo, ha tenuto il punto facendo capire al premier ungherese Viktor Orbán, che pure è un suo alleato politico, che su quel terreno non c’era possibilità di ascolto”. Un fatto importante, sostiene l’ex ministro, “non solo per l’oggi ma anche per il prossimo futuro”. Per una ragione articolata e fondamentale. “Se negli Usa dovesse vincere Trump, con il ritorno fortissimo del principio dell’America first, l’Ue sarà esposta a una sfida senza precedenti su tre grandi questioni: Ucraina, Mediterraneo e Africa”, dice Minniti. “Senza una forte identità diplomatica e di difesa comune, anche con cooperazioni rafforzate tra gruppi più omogenei di paesi – prosegue – sarà impossibile occuparsi di questi scenari. In questo ambito il fatto che ci sia o si possa costruire una destra europea capace di controllare gli istinti populisti è molto rilevante”. Ma non c’è solo l’impegno per l’Ucraina a fornire un po’ di ottimismo. “Anche la risposta di una missione navale europea per contrastare gli attacchi degli houti, seppur non con la partecipazione di tutti, nel mar Rosso è un altro buon segnale”, dice l’ex ministro.

