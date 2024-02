Von der Leyen si ricandida puntando su competitività, sicurezza e democrazia (e guardando al centro)

La presidente della Commissione ha annunciato in una conferenza stampa della Cdu a Berlino di voler correre per il bis: "L'Europa è casa mia". I conti con la destra sovranista (e le accuse a Le Pen e Afd)

Bruxelles. Competitività, sicurezza e democrazia: sono questi i tre temi che Ursula von der Leyen ha scelto come prioritari nella sua corsa per essere confermata presidente della Commissione europea dopo le elezioni europee del 9 giugno. In una conferenza stampa nella quartier generale della Cdu a Berlino, al fianco del leader del partito conservatore tedesco, Fredrich Merz, von der Leyen ha annunciato la sua intenzione di candidarsi per un secondo mandato. Merz e la Cdu proporranno il suo nome al Partito popolare europeo come Spitzenkandidat (principale candidato) per le elezioni europee.