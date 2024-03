Il congresso amaro per Ursula von der Leyen

Alla votazione per la ricandidatura della presidente della Commissione Ue vota poco più della metà degli aventi diritto, e sono 99 le schede contrarie o annullate. I franchi tiratori del Ppe segnalano il rischio per la riconferma dell'ex ministra

Ursula von der Leyen oggi è stata formalmente nominata Spitzenkandidat del Partito popolare europeo. Alla ricerca di un secondo mandato, sarà lei a guidare la principale famiglia politica alle elezioni europee come candidata presidente della Commissione. Ma dietro le luci e le celebrazioni del Congresso di Bucarest si nascondono grandi rischi per Ursula. Un quinto dei delegati del Ppe che hanno effettivamente espresso il voto – 99 su 499 – ha votato contro von der Leyen o ha annullato la scheda. Solo un paio di partiti nazionali – i francesi dei Républicains francesi e gli sloveni della Sds – avevano pubblicamente annunciato la loro contrarietà alla riconferma. I franchi tiratori sono ancora di più, se si guarda al numero complessivo dei partecipanti al Congresso. A mettere la croce sul “sì” a von der Leyen è stata meno della metà degli 801 delegati presenti. La necessità di prendere un aereo per tornare a casa non giustifica questa mancanza di entusiasmo.