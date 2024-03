Al Congresso del Ppe è Ursula contro Ursula. Il "modello Ruanda"

Bruxelles. Il motto del Congresso del Partito popolare europeo che si apre oggi a Bucarest potrebbe tranquillamente essere “Ursula contro Ursula”. Tra oggi e domani il Ppe nominerà ufficialmente Ursula von der Leyen come sua Spitzenkandidat per la presidenza della Commissione, ma adotterà anche un programma che contraddice gran parte di quanto fatto e detto dalla stessa von der Leyen durante i suoi quattro anni alla testa dell’esecutivo comunitario. Innanzitutto c’è una critica esplicita al Green deal, diventato capro espiatorio di tutti i mali industriali e agricoli, considerato dal Ppe come “ideologia” imposta da socialisti e verdi. Ma anche su immigrazione e identità il Ppe vuole imporre a von der Leyen una sterzata verso la destra sovranista e l’estrema destra. La soluzione contenuta nel Manifesto elettorale della principale famiglia politica europea, quella del centrodestra sedicente moderato e cristiano, è il “modello Ruanda” inventato nel Regno Unito dai governi conservatori di Boris Johnson e Rishi Sunak: spedire i richiedenti asilo in paesi terzi lontani e lasciarli lì anche se ottengono la protezione internazionale. La deriva del Ppe potrebbe ostacolare la formazione di una maggioranza “europeista” e “centrista” nella prossima legislatura con socialisti, liberali e verdi, mettendo a rischio la conferma di von der Leyen.



