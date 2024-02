Von der Leyen rubacchia idee sulla Difesa

Bruxelles. Ursula von der Leyen ieri ha indossato i vecchi panni di ministro della Difesa per presentare la sua visione della politica di sicurezza dell’Unione europea di fronte alla guerra della Russia di Vladimir Putin in Ucraina e il rischio di ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. L’Ue deve “urgentemente ricostruire e modernizzare le forze armate” con un “turbo cambiamento nella capacità industriale della difesa nei prossimi cinque anni”, “come abbiamo fatto con grande successo con i vaccini o il gas naturale”. Quanto all’Ucraina a corto di munizioni, si possono usare le riserve della Banca centrale russa per comprarle? “Non potrebbe esserci simbolo più forte e utilizzo migliore di quei soldi che rendere l’Ucraina e tutta l’Europa un posto più sicuro in cui vivere”, ha detto la presidente della Commissione.

