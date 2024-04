La fortezza del Patto sui migranti. Superato Dublino, cosa cambia adesso

Bruxelles. Il Parlamento europeo oggi ha approvato il nuovo Patto su migrazione e asilo, che dovrebbe permettere di superare le regole di Dublino, introdurre più solidarietà e responsabilità, rafforzare il controllo delle frontiere e dotare l’Ue di una politica per le crisi come quella del 2015-16. Per la destra anti migranti è una vittoria culturale. L’Ue istituzionalizza l’“Europa fortezza”, generalizzando il sistema dei campi chiusi delle isole greche. I gruppi della “maggioranza Ursula” – popolari, socialisti e liberali – hanno votato il Patto in nome del pragmatismo di un’Ue che offre soluzioni alle preoccupazioni dei cittadini. I risultati del voto – 322 a favore, 266 contro sul regolamento più controverso del pacchetto – mostrano mancanza di entusiasmo. Una parte della sinistra – compresi gli italiani del Pd – ha rigettato il compromesso, pesantemente criticato dalle ong. I partiti della destra sovranista e dell’estrema destra europea – gli italiani della Lega, i francesi del Rassemblement national, i polacchi del PiS, gli ungheresi di Fidesz – hanno votato contro, denunciando fantasiose “politiche immigrazioniste europee”. L’eccezione è FdI, che ha votato in modo confuso: “Sì”, “no” e astensione a seconda del regolamento, anche se il governo Meloni aveva sostenuto tutto il pacchetto.

