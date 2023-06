L'“Europa fortezza” è una vittoria di Meloni, ma non funziona

Bruxelles. Giorgia Meloni sta vincendo la battaglia culturale sui migranti nell’Unione europea, dopo aver convinto la Commissione di Ursula von der Leyen a seguire la strategia della “Europa fortezza”, anche a costo di alzare le spalle quando annegano centinaia di persone e chiudere un occhio sulle violazioni dei diritti umani. Ma vincere la guerra culturale non significa dotare l’Ue di una politica migratoria che funzioni e porti risultati. L’ultima dimostrazione c’è stata ieri, quando è saltata l’annunciata firma di un memorandum di intesa tra l’Ue e la Tunisia per una partnership che ha come principale obiettivo quello di fermare le partenze e aumentare i rimpatri. Lunedì era stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad annunciare la firma sul memorandum con un viaggio a Tunisi del commissario responsabile del Vicinato, Olivér Várhelyi, per firmare un assegno da 105 milioni di euro per il “sostegno contro il traffico di esseri umani”. Il pacchetto include altri 150 milioni di sostegno diretto al bilancio della Tunisia. Ma la visita di Várhelyi è stata cancellata all’ultimo minuto perché Tunisi non accetta tutte le condizioni dell’Ue. I negoziati non riprenderanno prima di lunedì. L’obiettivo annunciato da von der Leyen e Meloni durante la visita a Tunisi dell’11 giugno di firmare il memorandum entro la fine di giugno non sarà rispettato. Secondo le fonti del Foglio, restano almeno due ostacoli. Il presidente tunisino, Kais Saied, continua a rifiutare le riforme chieste dal Fondo monetario internazionale per un salvataggio da 1,8 miliardi di euro, a cui dovrebbe aggiungersi un aiuto finanziario dell’Ue da 900 milioni. Inoltre Saied, che ha lanciato una campagna xenofoba contro i subsahariani, non è disponibile a riprendersi i migranti non tunisini che l’Italia vorrebbe rispedire in Tunisia in quanto paese di transito “sicuro”.

