In Veneto naufraga la linea Zaia: il centrodestra si spacca e affossa la legge sul fine vita

Venezia. Per un punto il Doge perse la cappa. Il Consiglio regionale del Veneto boccia la legge sul fine vita e di fatto stronca sul nascere il sogno di Luca Zaia: un’altra Lega è possibile, liberale e progressista, europeista e attenta ai diritti civili. E invece no. Raus, di ruspe e di forconi. Il governatore non era scivolato nella tentazione di fare della bioetica uno spartiacque politico – “Ognuno voti secondo coscienza”, diceva alla vigilia della seduta. Ma di fatto lo è stato. Perché per la prima volta è caduto lo Zaiastan, il fortino di Palazzo Ferro Fini che per 15 anni ha legiferato liscio come l’olio con maggioranze bulgare. Invece martedì è stata una lotta all’ultima scheda: 22 contrari, 3 astenuti, 25 favorevoli. Ne sarebbero serviti 26. Decisivo il no a sorpresa di una consigliera del Pd. Annunciata l’ostilità del centrodestra: meloniani, forzisti, pure una fetta di Carroccio. E così per Zaia è difficile capire quale dei due sia il fuoco amico. Mentre i colleghi di partito gongolano, lontano dal Veneto, Salvini in testa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE