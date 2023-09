“Sono europeista incallito, vorrei una legge sul fine vita e il terzo mandato”. Parla Luca Zaia

Per il governatore del Veneto “ci vogliono diritti civili e innovazione”. E punta su una politica del buonsenso: "Vogliamo cristallizzarci sull’ideologia del momento o cercare di diventare il paese dei giovani? La politica deve garantire le libertà, non limitarle"

Venezia. E’ cauto quando serve (“sulla castrazione chimica di Salvini non rispondo”), a tratti sembra il protagonista di una nuova destra (“ci vorrebbe una legge sul fine vita”), ma forse alla fine è soltanto che lui è il Doge del Veneto, Luca Zaia, una repubblica indipendente nella Lega: “Sono libero. Dunque le dico che sono anche un europeista incallito. Sono un europeista incallito”. Alla faccia di chi strizza l’occhio a Le Pen e AfD. E ancora: “Gli immigrati andrebbero accolti dignitosamente, anche se è certo che non possiamo accogliere tutta l’Africa”. Non si sente un eretico? “E’ questione di buonsenso: vogliamo cristallizzarci sull’ideologia del momento o cercare di diventare il paese dei giovani?”. Una parola. E come si fa? “Innovazione, diritti, leggi young-friendly. La politica deve garantire le libertà, non limitarle”. A fine luglio il sistema sanitario veneto è stato il primo a fornire a una paziente oncologica il farmaco per il fine vita – “non suicidio assistito”, ci tiene a sottolineare lui. “E’ stata una risposta di civiltà”.