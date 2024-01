Salvini contro Meloni: "Regionali sono un casino. FdI ci picchia ovunque". I governatori lo rimbalzano

Cede una regione ma chiede un continente. Salvini propone a Meloni lo “scambio” pecorino sardo-cavoletti di Bruxelles. In Sardegna, lui è pronto a sostenere l’amico di Meloni, Truzzu, ma lei, in Europa, deve fare altrettanto con Le Pen. Nell’isola si va verso una candidatura “unitaria”, e si fa per dire. Al federale della Lega, convocato a Milano, Salvini ha ammesso che “sulle regionali è un casino”. Ha elogiato i suoi amministratori, diversi dai minchioni sparatori di FdI: “Non c’è paragone tra i nostri e i loro”, salvo aggiungere che “FdI ci sta picchiando ovunque”. La frase che tutti si attendevano, “Solinas si ritira”, non l’ha pronunciata. Ci sta pensando Solinas a risolvere la questione sarda: tratta per allearsi con Soru. La “compensazione” del leader della Lega sarebbe dunque questa: la promessa che Meloni non faccia l’accordo con Von der Leyen. Uniti in Italia ma anche in Europa. Meloni neppure la prende in esame. Per le europee Salvini ha confermato che intende candidare il generale Vannacci in tutte le circoscrizioni. I governatori gli hanno invece confermato nuovamente che loro “no”. Luca Zaia ha fatto di più. Si è infuriato con la Lega “bigotta” che in Veneto si oppone a una legge sul fine vita. Litigano ora su cosa devono essere. Salvini è tornato ai classici. Ha attaccato Bce e fisco. Altri leghisti dicono che bisognerebbe farlo con Meloni: “Non basta il piagnisteo servono ritorsioni vere”. Stivali, grasso sulle guance, schiaffi. La Lega ora sembra FdI: marcia per non marcire.

