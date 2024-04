Meloni prepara il "Giorgia beach party" per il lancio della candidatura. Allertati i ministri

“Cari ministri, tenevi pronti”. Negli appunti di Giorgia Meloni girano due schemi in vista delle elezioni europee. Il primo contempla solo la candidatura della premier come capolista di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni, pochissimo spazio alla società civile (“non siamo il Pd, non dobbiamo nasconderci”) e tantissima classe dirigente in lista. Il secondo, invece, riguarda la candidatura dei ministri in quota FdI. Una strategia di pura ingegneria politica che Meloni sta accarezzando per due motivi. Il primo ha a che fare con il consenso. Perché è sicura che big come Francesco Lollobrigrida (al centro), Guido Crosetto (nord ovest), Adolfo Urso (nord est), Gennaro Sangiuliano o Raffaele Fitto (sud) possano portare un valore aggiunto alle liste in termini in preferenze. Inoltre, con la premier testa di serie e i ministri a seguire in seconda posizione per la l’alternanza di genere scatterebbe ovunque una donna come prima eletta, visto che Meloni e i big rifiuterebbero il seggio a Strasburgo. Ordine di scuderia: “Tenevi pronti”.

