Il cabaret dell'estate è già finito: bambole non c'è na Lira

Settembre andiamo, è tempo di migrare. Se ne va anche Open to Meraviglia, la figurina di Daniela Garnero coniugata Santanchè, diventata ben presto una figuraccia da mezzo milione di euro. Se ne vanno i granchi blu, chi torna in America, chi finisce nel caciucco. Sparisce il solleone, arrivano Betty e Poppea. S’allontanano i turisti tra le pantegane del Colosseo. Ma ben altre migrazioni sfidano questo settembre che s’annuncia oscuro, tra voltafaccia africani e lamentele europee. Settembre è tempo di conti, quelli pubblici che non tornano, ora meno che mai; la questua non è mai finita, ma le casse si sono svuotate. Riaprono le scuole, è l’eterno ritorno del sempre uguale. Ricomincia la stagione teatrale, anche se le recite non si sono mai fermate. L’estate più rovente del secolo (o forse no) ha portato alla ribalta vecchi e nuovi protagonisti, tra rumori fuori scena e primattori in cerca di copioni. Ce ne sono alcuni degni dei più brillanti vaudeville e altri che introducono a veri e propri drammi della solitudine. Guido Crosetto rinnegato davanti al generale La Qualunque, Antonio Tajani alla ricerca del partito perduto, Carlo Nordio che sfoglia le pagine della sua riforma come petali di margherita, Maurizio Leo che non può ridurre le tasse e, solo ancor più di tutti gli altri, Giancarlo Giorgetti, le cui parole suonano come melanconiche campane del vespro. Peccato perché la calda estate non è stata avara di risate.

