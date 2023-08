Lost in meraviglia: l'account della Venere è fermo dal 27 giugno

Da un mese e mezzo sui social non si hanno più notizie della "virtual influencer" ispirata al quadro di Botticelli, che prometteva di raccontarci e farci vedere le meraviglie dell'Italia. In piena stagione estiva, la bizzarra assenza della mascotte di Daniela Santanché

Ci immaginiamo già Sandro Botticelli negli studi di “Chi l’ha visto?” chiedere se qualcuno ha notizie della sua Venere. Da un mese e mezzo si sono perse le tracce della ‘virtual influencer’, volto protagonista della campagna Open to Meraviglia promossa dal ministero del Turismo guidato da Daniela Santanché. Sulla criticatissima pagina Instagram @venereitalia23 l’ultimo post è del 27 giugno, a stagione appena iniziata: “Taormina. Need I say more?”. E, in effetti, da allora non ha letteralmente detto più nulla.