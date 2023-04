Il patriottismo che manca nella Venere travestita da Chiara Ferragni

Santanchè, ma perché? Capisco che un ministro del Turismo debba giustificare la sua esistenza, ma se c’è una cosa che in Italia non mancano sono i turisti. In primavera, poi… I treni sono pieni come uova, davanti ai musei ci sono file chilometriche, nei ristoranti non trovi posto nemmeno se ti metti a piangere, nei centri storici delle città d’arte devi farti largo a gomitate: e proprio ora te ne esci con una campagna promozionale? A ottobre avrebbe avuto più senso. Ammesso e non concesso che un ministero del Turismo debba esistere, un suo compito potrebbe essere quello di spalmare gli arrivi, di sostenere la bassa stagione. Mentre invece con la campagna pre estiva della Venere del Turismo si fa piovere sul bagnato, o splendere sull’assolato… Oltre che nel tempo bisognerebbe spalmare i torpedoni nello spazio. Colosseo e Piazza San Marco, sfondi della pubblicità ministeriale, sono già fotografati abbastanza: dirottare qualche vacanziero nell’interno, sull’Appennino meridionale o nella Bassa Padana, quello sì che sarebbe meritorio. Altro compito del ministero potrebbe essere quello di innalzare il livello economico dei gentili ospiti.

