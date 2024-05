Cosa prevedono i 7 bonus del governo Meloni che non aiutano a migliorare il lavoro

Quattro tipi di incentivi alle assunzioni e tre all'autoimpiego. Misure che arrivano quando non c'è nessuna emergenza occupazionale in corso. Se vogliamo una ripresa industriale non servono questo tipo di agevolazioni ma formazione e investimenti privati

Ieri è intervenuto qualche ulteriore elemento di chiarezza sui molteplici bonus-lavoro che il governo intende varare con un occhio alla campagna elettorale per le europee. Dovrebbero essere otto, di cui sette subito compresi nel decreto legge “Coesione” o “Primo maggio” che dir si voglia, e l’ultimo, il bonus 100 euro per una platea ristretta di lavoratori fino a 28 mila euro lordi di reddito, che si annuncia oggi per scattare solo da inizio 2025, visto che il Mef vuole stringerlo all’osso, ma Palazzo Chigi no e dunque manca la copertura.