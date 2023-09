Del nuovo “miracolo economico italiano” non c'è già più traccia

Per quanto ci sforzi, per quanto si cerchi, non si trovano più. In spiaggia o sui sentieri di montagna nessuno li ha visti. Al bar o in pizzeria qualcuno ne conserva un vago ricordo. Ma la realtà è che degli aedi del “nuovo miracolo economico italiano” sembra non esserci già più traccia. Comparsi all’improvviso alla fine dello scorso anno, moltiplicatisi in primavera, sembrano ora essere del tutto spariti dai radar, complice la battuta d’arresto del prodotto interno lordo registrata nel secondo trimestre, confermata ieri dall’Istat e accompagnata da indicazioni non del tutto positive provenienti dal mercato del lavoro. Così come sbagliavano coloro che dipingevano la trasformazione dell’economia italiana da “lumaca a lepre” così, peraltro, sbaglierebbero coloro che dovessero stracciarsi le vesti per il rallentamento dell’economia italiana. La realtà è, in larga misura, ancora la stessa: l’Italia cresce a ritmi non dissimili da quelli dell’area economica in cui è immersa. Non diversamente da quanto accaduto negli ultimi tempi, tendenzialmente un po’ meno. I dati relativi al secondo trimestre del 2023 non cambiano questo dato di fatto così come non lo cambiavano quelli relativi ai trimestri precedenti. In termini di crescita potenziale – e cioè di tendenza di lungo periodo, che è poi ciò che realmente dovrebbe interessarci – sta relativamente peggio oggi è chi ha assorbito meglio lo shock pandemico e viceversa. Ma nel complesso il tema di fronte al quale il paese si trova non è radicalmente mutato negli ultimi tempi. E’ mutato, questo sì, il clima entro il quale ci muoviamo: l’autunno non è più una stagione di elevata instabilità cosi come è accaduto per quasi tutta la passata legislatura. La discussione sulla manovra di finanza pubblica non è più quella sorta di festa di San Firmino cui abbiamo attoniti assistito fra il 2018 ed il 2021. Le sorprese sono sempre possibili ma tutto lascia supporre che il timoniere sia sobrio e presente a se stesso.

