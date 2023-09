I dati dimostrano una frenata del lavoro in Italia

A luglio in Italia sono stati persi circa 73 mila posti di lavoro (occupazione a - 0,3 per cento rispetto al mese precedente secondo l’Istat). Che cosa sta succedendo dopo sette mesi consecutivi di crescita? E’ possibile che il mercato del lavoro stia cominciando a reagire all’indebolimento del ciclo economico, ma proprio questo dato sfata alcuni luoghi comuni sul Reddito di cittadinanza e preoccupazioni eccessive per la recessione. Lo sostiene l’economista Riccardo Trezzi in un’analisi che per certi versi va contro-corrente. Innanzitutto, sostiene Trezzi, c’è un problema di destagionalizzazione, tant’è che lo stesso calo di occupati si è verificato anche ad agosto 2022, e di aggiustamenti statistici che riguardano i mesi precedenti a quello di luglio. Ma a parte l’elemento tecnico, il livello di occupati nonostante il leggero calo resta su livelli storicamente elevati per l’Italia: 23,5 milioni. Ma soprattutto, sostiene Trezzi, il calo degli occupati è dovuto interamente alla riduzione di lavoratori a tempo determinato, mentre resta invariato il numero degli autonomi e dei dipendenti a tempo indeterminato (addirittura questi ultimi crescono nel trimestre precedente a luglio) e anche il tasso degli inattivi è stabile.

