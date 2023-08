“Contro l'inflazione l'Italia deve ridurre il deficit”. Parla Riccardo Trezzi

“I governi dovrebbero capire che l’inflazione è anche una questione di politica fiscale. Per questo va tenuta sotto controllo la spesa pubblica e, in Italia in particolare, bisognerebbe riportare l’avanzo primario almeno al 2 per cento invece di avere per il 2023 un disavanzo vicino all’1 per cento”. Riccardo Trezzi, economista con esperienze alla Fed e alla Bce e consulente di numerosi fondi d’investimento globali, parla come sapesse già che le sue sono parole al vento “perché nessuna forza politica vuole sentire queste cose”. Infatti, da più parti si continua a inveire contro la politica monetaria della Bce presieduta da Christine Lagarde, che per quanto non si sia fatta ben comprendere per un bel po’ di tempo, adesso sta facendo l’unica cosa possibile: aumentare i tassi per abbassare l’inflazione. E quest’ultimo non sarà un obiettivo semplice da centrare non solo perché l’inflazione core (al netto di energia e alimentari) è ancora al 5,5 per cento, come dimostrano gli ultimi dati di luglio, ma perché ci troviamo di fronte a uno scenario estremamente complesso rispetto a situazioni simili del passato, un puzzle in cui alcuni pezzi non si incastrano.

