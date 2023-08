Sul rialzo dei tassi la Fed non vede la fine

Jerome Powell è tornato all’antico, a quando il banchiere centrale esercitava la sua arte attraverso vaticini oscuri. Aprendo il simposio di Jackson Hole, il presidente della Fed ha detto: “Procederemo con cautela nel decidere se stringere ulteriormente” aumentando i tassi. L’unica cosa chiara è che il costo del denaro negli Usa non diminuirà, al limite potrà restare invariato. L’inflazione è ancora “troppo alta” e se continua a mostrarsi robusta la Fed darà un nuovo giro di vite. Nota il Wall Street Journal che il discorso di Powell mostra come stia provando “a infilare l’ago” per far scendere i prezzi senza provocare inutilmente un severo rallentamento, alla ricerca di un “tasso neutrale”. Ma dalla cruna il cammello stenta a passare. “Due mesi di dati positivi è solo l’inizio”, ha aggiunto respingendo le sirene di chi pensa che la svolta sia cominciata e non ci sia più bisogno di tirare il freno. Non si parla nemmeno di rivedere l’obiettivo del 2 per cento, come molti economisti suggeriscono; Powell ha rimandato la proposta ai mittenti, tra i quali il premio Nobel Paul Krugman. Pur con molti caveat, il capo della Fed ha indossato le penne del falco.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE