Summit di Jackson Hole: banchieri centrali senza vere risposte

Il presidente della Federal Reserve parlerà oggi (alle 16 ora italiana) aprendo i lavori dell’annuale simposio dei banchieri centrali a Jackson Hole. I mercati attendono ansiosi le sue parole, ma pochi s’illudono che Jay Powell rivelerà se l’ascesa dei tassi d’interesse proseguirà ancora. La banca centrale americana aveva illuso tutti con la sua pausa di giugno, ma il 26 luglio è tornata in trincea rincarando di altri 25 punti base (0,25 per cento). E’ l’undicesimo rialzo in un anno e il costo del denaro è arrivato al 5,5 per cento, il massimo in 22 anni. Dunque, non è finita, l’inflazione rallenta, ma non è doma. Powell non svelerà le sue carte, del resto ha sempre detto che si basa sui dati concreti e i fatti dicono che l’inflazione di fondo resiste all’attacco della politica monetaria: è ancora al 5,5 per cento in linea con il costo ufficiale del denaro. In passato è scesa solo con tassi ben più elevati, ma a costo di severe recessioni. Se la Fed non si ferma non si fermerà nemmeno la Bce.

