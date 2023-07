Cosa può fare la politica, oltre a protestare, per frenare il rialzo dei tassi della Bce

Come era prevedibile, soprattutto dopo il rialzo deciso dalla Federal Reserve il giorno prima ai livelli più alti degli ultimi 22 anni, la Bce ha alzato – per la nona volta in un anno – i tassi d’interesse di 25 punti base, portando il tasso sui depositi al 3,75 per cento. “L’inflazione continua a scendere ma ci aspettiamo che resti ancora troppo alta per troppo tempo”, ha scritto l’Eurotower nel comunicato al termine della riunione che ha deciso all’unanimità di alzare i tassi. E non è detto che sia finita qui, perché “le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi siano a livello sufficientemente restrittivo per tutto il tempo necessario in modo da raggiungere il target di inflazione al 2 per cento”.

