Inflazione costante, crescita in frenata. Nella Bce si riapre il dibattito sui tassi 

La Bce prenderà o no una pausa lungo il cammino dei rialzi dei tassi d’interesse? A giudicare dagli ultimi dati che danno l’inflazione stabile nella zona euro e mostrano ormai segnali di peggioramento delle aspettative di crescita, può darsi di sì. Per questa tesi propende una buona parte degli analisti pur nella consapevolezza che un’inflazione al 5,3 per cento ad agosto (lievemente sopra le attese a causa soprattutto dei rincari dei beni alimentari) resta un livello ancora molto al di sopra del target auspicato dall’Eurotower (in Italia al 5,5 per cento su base tendenziale).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE