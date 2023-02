Cosa c'è di vero nel nuovo "miracolo italiano"

Sicurezza, occupazione, imprese: numeri positivi. Tutto alla grande? No, ma per fare meglio bisogna prima sfatare i miti del catastrofismo. Come orientarsi in una realtà dove si incrociano troppe narrazioni diverse

Rimbalzo, risveglio, eccezione, bolla, fiammata, fuoco fatuo, quante parole per esprimete l’inesprimibile, quante maschere per una realtà difficile da accettare da chi ha fabbricato il complotto, il declino, la catastrofe e si trova a spiegare come mai l’economia nazionale corre più di quella mondiale. La mascherata continuerà ben oltre il carnevale (basta accendere la radio ogni mattina) e ha fruttato il suo bel vantaggio creando un velo spesso di luoghi comuni e portando i cavalieri del nulla sugli scranni del Palazzo. Difficile capire quale Italia emerge dalle elezioni regionali: è vero che Lombardia e Lazio sfornano un terzo del prodotto lordo italiano, tuttavia è andato alle urne poco più di un terzo degli aventi diritto al voto, quindi se il risultato politico è chiaro, una lettura sociologica non è possibile. Si potrebbe chiedere invece quale idea dell’Italia ha pesato sul giudizio degli elettori. Certo, hanno contato le immagini rimbalzate come palline di mercurio dai mass media, intrise di luoghi comuni e spesso di pregiudizi sull’Italia e sugli italiani non fabbricati dai barbari alle porte, ma da noi stessi. “In politica viviamo su un terreno vulcanico. Dobbiamo essere preparati a convulsioni ed eruzioni improvvise – ha scritto il filosofo Ernst Cassirer – in tutti i momenti critici della vita sociale dell’uomo, le forze razionali non sono più sicure di se stesse. Ritorna così l’èra del mito”. L’età della tecnica ha sviluppato una nuova tecnica del mito che l’età dei social media ha perfezionato, oggi “la parola magica ha preso il sopravvento” e la “mitocrazia” conquista il potere.