La ripresa post Covid fa segnare 984 mila occupati in più. E molti altri ne serviranno

Un milione di posti di lavoro. Li aveva promessi Silvio Berlusconi un ventennio fa, è toccato a Mario Draghi raggiungere il traguardo. E parliamo di occupati dipendenti nel settore privato, quindi escluse Pubblica amministrazione, agricoltura, partite Iva, al netto di chi ha lasciato per la pensione o perché licenziato. Il dato emerge dalla nota congiunta sul mercato del lavoro di ministero del Lavoro, Banca d'Italia e Anpal, nella quale si sottolinea che “la ripresa ha riassorbito la caduta causata dall’emergenza sanitaria”. In particolare, nel 2021 le nuove buste paga sono state 602 mila in più e nel 2022 circa 382 mila in più, in totale fa +984 mila. Nei primi undici mesi dell’anno trascorso i disoccupati sono diminuiti di circa 120 mila unità, un calo significativo anche se meno pronunciato del 2021. Nella seconda metà del 2022 la frenata della produzione industriale ha avuto un effetto negativo sul mercato del lavoro e il numero dei disoccupati è tornato ad aumentare. Se, come prevede la Banca centrale, l’Italia eviterà la recessione quest’anno (Ignazio Visco ha parlato di un pil che sale dello 0,6 per cento), il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere stabile (8,2 per cento rispetto all’8,1 del 2022). Un livello ancora troppo alto, se si pensa che in Germania la disoccupazione è appena il 2,8 per cento (dato di novembre). Ciò dovrebbe indurre governo, imprese e sindacati a mettere in primo piano la crescita del prodotto lordo non la sua redistribuzione come invece si continua a fare.

