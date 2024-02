Landini lancia i referendum contro il Jobs Act per guidare il fronte anti Meloni

La Cgil e i quesiti sul lavoro per unire l’opposizione contro il governo. La proposte del leader sollevano però dubbi e perplessità dentro il sindacato

Come un fenomeno carsico, tornano ad affiorare i referendum sul lavoro tanto spesso evocati da Maurizio Landini. Dopo alcuni rinvii, una decisione ufficiale dovrebbe arrivare martedì 27, data in cui si riunirà l’Assemblea generale della Cgil, i cui circa 300 membri saranno chiamati a esprimersi col voto sulla proposta di una campagna referendaria in grande stile. La Consulta giuridica della confederazione, incaricata di studiare il dossier, nei mesi scorsi ha individuato una decina di aree di intervento, all’interno delle quali trarre tre o quattro quesiti legati ai temi cari al sindacato.