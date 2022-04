Lo show mediatico-giudiziario sulla tragedia del Mottarone

La corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui lo scorso ottobre il tribunale del Riesame di Torino aveva disposto gli arresti domiciliari per Luigi Nerini ed Enrico Perocchio, due degli indagati per la tragedia della funivia del Mottarone, avvenuta il 23 maggio 2021 e costata la vita a quattordici persone. Nelle ore successive all’incidente, Nerini (titolare della società che gestiva l’impianto) e Perocchio (direttore di esercizio della funivia) erano stati incarcerati su richiesta della procura, prima di essere scarcerati su disposizione della gip Donatella Banci Buonamici (poi finita per questo nell’occhio del ciclone), per insussistenza delle esigenze cautelari. La procura di Verbania, guidata da Olimpia Bossi, aveva fatto ricorso contro la decisione del gip e lo scorso ottobre il Riesame aveva disposto i domiciliari per entrambi gli indagati.

