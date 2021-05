Novità a Verbania: arresti motivati dal “clamore” mediatico

Prosegue il reality show messo in piedi dalla procuratrice di Verbania, Olimpia Bossi, attorno alle indagini portate avanti dal suo ufficio sulla tragedia della funivia Stresa-Mottarone, costata la vita a quattordici persone. Da giorni ormai, e fin dalle prime ore successive al disastro, la procuratrice rilascia interviste a giornali e televisioni in cui comunica volta per volta le novità dell’inchiesta, dà notizia delle dichiarazioni rese dagli indagati, commenta le varie risultanze e avanza continue ipotesi sulle cause dell’incidente. Un grande show mediatico-giudiziario, che ha come risultato quello di celebrare a livello nazionale l’operato della procura di Verbania su una vicenda drammatica, ma anche quello di contribuire alla mostrificazione degli indagati (come se i fatti non parlassero già da soli).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni