L'orrore di Stresa, oltre la demagogia

Abbiamo un problema con il concetto di rischio. Tendiamo a rimuoverlo o a fuggirne, mai ad affrontarlo con gli strumenti corretti. Per mettere il rischio tra parentesi e spostarlo in un luogo sospeso abbiamo inventato l’implausibile, inutilizzabile, principio di precauzione. Una stramba idea secondo la quale bisogna temere tutto, qui e ora, perché un giorno potrebbe dimostrarsene la pericolosità. Così il rischio da tema specifico diventa un nulla generico, un indimostrato e invisibile dal quale però discendono, per precauzione, misure difensive e interdittive. Il rischio, così, da concreto che è per definizione, diventa presunto nell’uso ordinario. E l’Italia, campione di precauzione collettiva, è anche il paese con uno dei minori tassi di assicurazione in Europa, perché del rischio non amiamo occuparci né intendiamo fare qualche piccolo sforzo per gestirlo in anticipo.

