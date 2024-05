Il colpo di sole di Lollobrigida contro gli interessi degli agricoltori

Il divieto del fotovoltaico a terra non ha molto senso, visto che sui terreni agricoli era già fortemente limitato e vincolato. La norma approvata oggi in Cdm allontana il governo dai suoi obiettivi e, soprattutto, riduce le possibilità di fare reddito delle aziende agricole

Vietare il fotovoltaico di grande scala sui terreni agricoli sarà forse stata pensata come una misura a favore dell’agricoltura, ma certo non va a vantaggio degli agricoltori. E, in linea di massimo, penalizzare gli agricoltori non fa bene dell’agricoltura.