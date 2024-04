Francesco Lollobrigida e la sovranità nel piatto

C’era da immaginarselo già dalla scelta del nome del suo dicastero – ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare – che Francesco Lollobrigida volesse decidere cosa devono mangiare gli italiani. “Vorrei imporre un piatto dedicato al formaggio nei menù degli esercizi di ristorazione”, ha detto il ministro al Gambero Rosso, durante una visita allo stand del Vinitaly. Poi Lollobrigida ha rettificato, dicendo che non vuole introdurre un obbligo: “Non c’è alcuna imposizione intesa come obbligo di legge, ma sollecitazione a valorizzare i nostri eccellenti formaggi”. Ma resta evidente questa idea di voler indirizzare, condizionare se non determinare le scelte alimentari degli italiani: la battaglia contro la farina d’insetti, il divieto preventivo alla carne sintetica, il divieto di meat sounding per i prodotti vegetariani, l’uscita sui poveri che “mangiano meglio dei ricchi”. Poche settimane fa Lollobrigida ha detto che è giusto “pagare 30 euro una bottiglia di olio di qualità” perché “se la paghi 5 euro non hai bevuto salute”, evidentemente non rilevando alcuna contraddizione con la sua tesi secondo cui i poveri mangiano meglio dei ricchi.



