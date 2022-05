I balneari smentiscono la destra: "Vogliamo una riforma, non una proroga"

La richiesta, quella che più di tutte si mostra chiara, è una: “Che almeno non si usi la nostra presunta refrattarietà al cambiamento come alibi per l’inconcludenza della politica”. Ed è una richiesta che sorprende, quella di Antonio Capacchione. Perché arriva dalla voce del presidente del Sindacato nazionale dei balneari a criticare gli autoprocalamatisi difensori d’ufficio dei balneari. Quelli che vorrebbero un’altra proroga. Quelli che ce l’hanno con l’Europa che ci impone di mettere a gara le concessioni. “Ma noi ci sentiamo assai più tutelati dal diritto europeo che non da chi se ne professa interprete e confutatore, spesso con argomentazioni alquanto provinciali”.

