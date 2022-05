Gas e grano, più dell'atomica, sono le armi di Mosca contro l'Europa

L’unico settore in cui la Russia può colpire davvero l’occidente è l’energia: così Putin potrebbe giocare d'anticipo, cercando di rendere le sanzioni insostenibili per l'Ue. E intanto l'esercito russo blocca i porti ma accusa Kyiv, scatenando una crisi alimentare che rischia di essere globale

La notizia è stata come uno choc. Il gestore dei gasdotti ucraini Gtsou ha comunicato che il transito di gas russo attraverso la centrale di Sokhranivka (nel Donbas), si fermerà a causa delle “interferenze” delle forze di occupazione russe. Gtsou ha chiesto alla Russia che il flusso venga dirottato in un gasdotto più nord, nei territori controllati dall’Ucraina, ma Gazprom ha risposto che è “tecnicamente impossibile”. Attraverso la centrale che rischia di fermarsi transita quasi un terzo del gas russo destinato all’Europa. Finora gasdotti e oleodotti ucraini hanno continuato a funzionare nonostante i missili, la distruzione e i morti. Una “sacralità” che potrebbe non durare. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha assicurato il rispetto dei contratti, ma il ministro degli Esteri Sergei Lavrov parlando dall’Oman ha lasciato intendere qualcosa di diverso, dicendo che “la Russia ha a chi vendere le sue risorse energetiche e lasceremo che l’Occidente paghi molto di più”, concludendo con la frase minacciosa, “e spiegheremo agli occidentali perché sono diventati più poveri”.