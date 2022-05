Il sesto round di sanzioni contro la Russia ci sarà ma l'unità europea vacilla

Bruxelles. Il sesto pacchetto di sanzioni dell’Unione europea contro la Russia, presentato una settimana fa dalla Commissione e non ancora approvato, si sta trasformando in un gran pasticcio. Lo stallo sull’embargo sul petrolio e altre misure dimostra che alcuni stati membri – l’Ungheria soprattutto, ma non solo – non sono pronti a pagare un prezzo, nemmeno scontato, per togliere a Vladimir Putin le risorse finanziarie per la sua guerra contro l’Ucraina. Nel frattempo, visto il periodo trascorso tra la fuga di notizie sui contenuti del pacchetto e la sua approvazione, gli oligarchi e le società russe che dovevano finire nelle liste nere dell’Ue (dal patriarca di Mosca Kirill alla banca Sberbank) avranno avuto il tempo di trasferire i loro soldi o i titoli di proprietà. Il ministro francese per gli Affari europei, Clément Beaune, ieri ha detto che “si può avere un accordo entro la settimana”, è solo “una questione di giorni”. Tra concessioni a Viktor Orbán e sanzioni tolte dal pacchetto, un’intesa ci sarà. Ma le divisioni emerse negli ultimi sette giorni non sono di buon auspicio per le scelte che l’Ue sarà chiamata a fare nello scenario di una guerra lunga e cruenta. La stanchezza del conflitto e il rallentamento della crescita stanno già spingendo alcuni attori economici a chiedere un ritorno alla normalità.

