A Orbán non basta la deroga sull'embargo del petrolio e boicotta il sesto round di sanzioni

Bruxelles. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, oggi ha annunciato un embargo “ordinato” sul petrolio della Russia nel sesto pacchetto di sanzioni dall’inizio della guerra in Ucraina. Se ci sarà l’accordo unanime degli stati membri, il divieto di importazione di greggio entrerà in vigore tra sei mesi. L’embargo lento è stato giustificato con la necessità di non infliggere danni all’economia europea. “Per poter aiutare l’Ucraina, è necessario che la nostra economia resti forte”, ha detto von der Leyen.

