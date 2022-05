Esclusiva. Ecco la bozza del sesto pacchetto di sanzioni Ue

Bruxelles. Embargo sul petrolio tra sei mesi, altri tre canali televisivi russi bloccati, Sberbank esclusa da Swift, criminali di guerra dentro la lista nera, divieto di fornire servizi di consulenza e pubblica relazione allo Stato russo: la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, questa mattina ha annunciato le principali misure del sesto pacchetto di sanzioni dell'Unione europea contro la Russia. Ma ci sono diverse sorprese nella proposta che la Commissione ha inviato ai ventisette stati membri e che il Foglio ha potuto consultare. A cominciare dai nomi che finiranno nella lista nera dell'Ue. Von der Leyen ha spiegato che ci saranno i responsabili dei massacri di Bucha e dell'assedio di Mariupol. Complessivamente il numero di russi sanzionati salirà a 1.168. Ma i nomi più famosi sono quelli del patriarca di Mosca, Kirill, e la famiglia del portavoce del Cremlino, Dimtry Peskov. Kirill è accusato di essere "uno dei più importanti sostenitori dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina". Il testo legislativo cita una serie di sermoni in cui Kiril ha definito la guerra di Putin "un'operazione speciale di mantenimento della pace" o ha descritto le azioni militari come "una guerra contro il male" per la "purificazione spirituale dell'Ucraina" in "un'operazione di pulizia religiosa". La famiglia del portavoce del Cremlino c'è tutta: la figlia Elizaveta, il figlio Nikolay e la moglie Tatiana Navka, tutti accusati di usare la ricchezza e il denaro di Dmitry.

