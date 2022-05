L'embargo al settore petrolifero russo ha conseguenze anche per gli stati asiatici

L'Unione europea sta preparando il sesto pacchetto di sanzioni alla Russia in cui si propone l’embargo di tutte le importazioni di petrolio entro sei mesi e dei prodotti raffinati entro nove, allineandosi alla posizione di Stati Uniti e Regno Unito. Se dovessero entrare in vigore, entro la fine dell’anno il petrolio russo verrebbe eliminato dai mercati occidentali. L’embargo vuole prendere di mira anche la capacità di Mosca di vendere prodotti grezzi e raffinati in qualsiasi parte del mondo. Senza l’Europa, che rappresenta quasi la metà delle esportazioni petrolifere russe, la Russia deve guardare a oriente ma la capacità di esportare in Asia tutti i barili respinti dall'Occidente è limitata, il che significa che l’industria petrolifera russa sarà costretta a tagliare (ulteriormente) la produzione per non saturare la capacità di stoccaggio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE