L'India non è l'Europa, le sanzioni sul petrolio faranno male a Putin

Logistica, aumento dei prezzi e geopolitica: perché per Mosca fare a meno del mercato europeo sarà un duro colpo al bilancio dello stato

La strada verso l’embargo europeo del petrolio russo è tracciata. Martedì il ministro tedesco dell'Economia e del Clima Robert Habeck ha detto che la Germania è vicinissima all’indipendenza dal petrolio russo e che un embargo “è diventato gestibile”. Tolte le obiezioni di Berlino, la possibilità che il sesto pacchetto di sanzioni dell’Unione europea colpisca il settore è quasi una certezza. Le sanzioni sull’export petrolifero colpiranno duramente la capacità di resistenza dell’economia russa e per scongiurarne gli effetti Vladimir Putin ha promesso di dirottare le esportazioni verso nuovi mercati per sostituire i paesi “ostili”, ma per il Cremlino sarà impossibile mantenere la promessa.