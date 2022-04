Un embargo al petrolio di Putin

Martedì le autorità greche hanno sequestrato la petroliera russa Pegas applicando le sanzioni Ue che bandiscono le navi russe dai porti europei. Il blocco sta avendo effetti sulla logistica della Russia, coinvolgendo anche il settore petrolifero su cui potrebbero essere imposte ulteriori sanzioni dopo il ballottaggio francese. Rispetto al gas la dipendenza europea dal petrolio russo è limitata e pertanto si tende a sottovalutare l’impatto di un embargo, ma per il bilancio statale russo il petrolio è ben più importante. La Russia è il terzo produttore mondiale, e anche è più facile dirottare verso altri mercati le esportazioni di petrolio rispetto al gas, nel caso russo è più difficile di quel che sembra. Infatti, anche per il petrolio, seppure non al livello del gas, esiste un vincolo infrastrutturale: gli oleodotti russi sono puntati principalmente verso l’Europa, e per dirottare l’esportazione verso Cina e India serve una flotta di petroliere di gran lunga superiore a quella accessibile alla Russia, oltre a trader disposti a lavorare con Mosca nonostante il rischio di sanzioni.

